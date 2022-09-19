Топ-7 белорусских футболистов, которые блистали в Европе 19.09.2022, 18:10

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Наши соотечественники играли за «Барселону», «Арсенал», «Милан» и не только.

Первым белорусом, который в полный голос заявил о себе в европейском первенстве, был Сергей Алейников, а самый престижный титул – кубок Лиги чемпионов – завоевал Александр Глеб. Многим болельщикам еще памятны игры форварда Виталия Кутузова, у которого в послужном списке даже есть два матча за «Милан», пишет «КП».

Пока в сильнейших европейских лигах нет белорусов, утешимся воспоминаниями, продолжая следить за яркими футбольными событиями вместе с компанией.

Сергей Алейников завоевал с «Ювентусом» Кубок УЕФА

Сергея Алейникова признали лучшим белорусским футболистом ХХ века, да и самым-самым в белорусской истории. Он сыграл за сборную СССР 80 матчей, участвовал в двух чемпионатах мира (1986 и 1990) и двух Евро (1988 и 1992), завоевал со сборной Лобановского серебро чемпионата Европы-88.

После восьми лет в минском «Динамо», 28-летний опорный полузащитник перешел в сезоне 1989/1990 в туринский «Ювентус». Уехал бы и раньше, если бы не железный занавес.

В то время в Европе действовал лимит на иностранцев и в легендарном итальянском клубе было только три легионера: украинец Александр Заваров, португалец Руй Барруш и белорус Алейников.

С «Ювентусом» Алейников взял в 1990 году Кубок УЕФА (два финальных матча отыграл без замены) и Кубок Италии.

Затем Сергей отыграл несколько сезонов за «Лечче» и уехал в Японию.

Александр Глеб выиграл Лигу чемпионов

Для юного Александра, в отличие от Алейникова, в начале 2000-х все европейские дороги были открыты: не было ни политических препятствий, ни спортивных. Надо было только обладать мастерством, а его Глебу было не занимать.

В 19 лет он уехал из БАТЭ в немецкий «Штутгарт» и там стал звездой. После пяти лет в бундеслиге белорусский плеймейкер заинтересовал лондонский «Арсенал», а на пике карьеры Александр попал в «Барселону» с Месси. Там у него не получилось стать основным (19 матчей), но зато Александр получил большие титулы, которых ему недоставало в Германии и Англии – с «Барсой» он выиграл чемпионат Испании, кубок и наконец Лигу чемпионов-2009.

После ухода из «Барселоны» Глеб еще пять лет выступал на футбольных полях Европы в Германии, Англии и Турции.

Валентин Белькевич дирижировал игрой киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

Зарубежная карьера одного из самых одаренных игроков белорусского футбола была связана только с одной командой - киевским «Динамо». Но это «Динамо», которое было одним из сильнейших клубов Европы, с Андреем Шевченко в атаке.

За более чем 10 лет – с 1996 по 2007 годы – Валентин провел за киевлян 224 матча и забил 51 гол. Но его ценили не только за голы.

Белькевич был дирижером командной игры, фантазистой, творцом, игра которого вызывала восхищение. С киевлянами он восемь раз выигрывал чемпионат, а в 1999-м дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Тогда динамовцы обидно уступили «Баварии» (3:3, 0:1).

Александр Хацкевич был игроком и тренером киевского «Динамо»

Полузащитник Александр Хацкевич переехал в Киев вместе с Белькевичем, точнее спустя неделю после Валентина. Он вместе с другом был многократным чемпионом Украины и важным звеном команды в Лиге чемпионов.

О Хацкевиче партнеры говорили не только как о классном игроке, но и лидере коллектива. За киевлян он выступал с 1996 по 2004 годы. И после короткого перерыва вернулся в клуб уже тренером, в 2017-2019-м был главным.

Сергей Гуренко начинал в Европе с «Ромы»

Первый клубом, куда защитник из Гродно перешел из чемпионата Беларуси, был в 1995-м московский «Локомотив», где он провел несколько сезонов и стал серебряным призером чемпионата России. Фабио Капелло пригласил его в 1999-м в итальянскую «Рому», но конкуренцию у партнеров за место в основе Сергей выиграть не смог, провел за римский клуб только шесть матчей.

Затем была аренда в испанской «Сарагосе» (11 матчей) с завоеванием Кубка Испании, еще более короткое пребывание в «Парме» (3 матча) и наконец сравнительно продолжительная (25 матчей) игра за основу итальянской «Пьяченцы», где он даже гол «Милану» забил.

В 2003-м Сергей вернулся в «Локомотив», где провел еще пять лет, сыграв 141 матч, в том числе в групповом раунде и плей-офф Лиги чемпионов. С «Локо» он стал чемпионом и несколько раз призером чемпионата России.

Андрей Зыгмантович стал игроком основы «Расинга»

Выступление за сборную СССР - знак качества футболиста, а опорный полузащитник Андрей Зыгмантович провел за нее 36 матчей, в том числе на чемпионате мира-1990. В мастерстве полузащитника сомнений не было, и в разгар карьеры на минчанина, можно не сомневаться, был бы спрос европейских команд.

Но уехать он смог только после распада СССР, в 1993-м, когда Андрею уже был 31 год. Он помог «Расингу» выйти в Ла Лигу и сыграл там три сезона, всего 87 матчей. Закончив в «Расинге» в 1996-м, Андрей повесил бутсы на гвоздь.

Виталия Кутузова «Милан» купил в перерыве матча

Самый успешный белорусский нападающий, игравший в Европе. Он блистал за борисовский БАТЭ в чемпионате Беларуси, а шаг к лучшей жизни сделал в перерыве матча борисовчан против «Милана» в 2001 году, когда команды встретились в Кубке УЕФА. Впечатленные игрой 21-летнего Кутузова итальянцы сделал предложение, от которого белорусский клуб и игрок не собирались отказываться.

Но в звездном «Милане» Кутузов не задержался, провел лишь две игры. Зато его карьера продолжилась в других европейских клубах. Он выступал за лиссабонский «Спортинг» (стал бронзовым призером чемпионата), а затем за итальянские «Авеллино», «Сампдорию», «Парму», «Пизу» и «Бари». Всего Виталий забил 43 гола в Европе. Карьеру закончил в 2012-м.

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