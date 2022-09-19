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Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

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  • 19.09.2022, 18:26
  • 1,204
Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Количество САУ, которые поставили Украине ФРГ вместе с Нидерландами, увеличилось до 22.

Правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

«Несмотря на напряженную материальную ситуацию, Бундесвер поддерживает Украину еще четырьмя Panzerhaubitze 2000, включая комплект боеприпасов», – говорится в сообщении.

Таким образом, количество САУ, которые поставили Украине Германия вместе с Нидерландами, увеличилось до 22.

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