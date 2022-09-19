В Африке планируют построить подводный газопровод из Нигерии в Марокко, чтобы поставлять газ в ЕС 19.09.2022, 18:30

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Вместо РФ.

Нигерию и Марокко может соединить самый длинный в мире подводный газопровод. Им можно будет поставлять природный газ из Африки в ЕС, который сокращает закупки у российского Газпрома, пишет «Новое время».

На прошлой неделе в Рабате (Марокко) был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту газопровода, соединяющего Нигерию и Марокко. По нему также будет поставляться природный газ в страны западной Африки и Европы.

Документ подписали руководители National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC), Moroccan Office of Hydrocarbons and Mines (ONHYM) и чиновник Экономического сообщества государств Западной Африки (ECOWAS), ответственный за энергетику. Об этом говорится в совместном заявлении подписантов.

Подписанный текст «Подтверждает обязательство ECOWAS и всех привлеченных стран способствовать осуществимости этого важного проекта», — говорится в заявлении.

Африканские СМИ сообщают, что проект осуществляется в геополитическом контексте, который отличается высоким международным спросом на газ и нефть и резким ростом цен после вторжения России в Украину.

Проект коснется 16 стран Африки. Газопровод протяженностью 6000 км пересечет 13 африканских стран вдоль побережья Атлантического океана, а также будет поставлять газ в страны, не имеющие выхода к морю: Нигер, Буркина-Фасо и Мали.

Ожидается, что мощность газопровода будет 5 млрд куб. м газа в год.

В перспективе его подключат к газопроводу Магриб-Европа (MEG), который соединяет Марокко и Испанию.

Стоимость строительства оценивается в $25 млрд, которые могут быть профинансированы из нескольких источников. Впервые о нем стало известно в конце 2016 года. Однако конкретных сроков реализации проекта нет.

В конце июля этого года министры энергетики Алжира, Нигерии и Нигерии подписали меморандум о взаимопонимании по реализации конкурирующего мегапроекта Транссахарского газопровода (TSGP) протяженностью более 4000 км для транспортировки нигерийского газа в Европу через Нигер и Алжир.

Нигерия занимает первое место в Африке с доказанными запасами природного газа. Разведанные запасы газа в Нигерии – не менее 5,8 трлн кубометров, прогнозируемые – до 17 трлн кубометров. Страна уже является заметным игроком на рынке СПГ.

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