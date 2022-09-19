Первая область Беларуси объявила о включении отопления

Первая область Беларуси объявила о включении отопления1
- 19.09.2022, 18:44
- 1,746
Отопление включили сегодня.
С 19 сентября в Минской области начался отопительный сезон. Такое сообщение размещено в телеграм-канале «Минская область / О главном».
По словам гендиректора ЖКХ Минской области Юрия Кукашука, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, гостиницах и библиотеках.
Кстати, теперь регионы сами определяют, когда им включать отопление.
- Если будет 5 дней подряд среднесуточная температура плюс 10 и ниже, то решение принимается в течение одного дня, — подчеркнул ранее первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило.