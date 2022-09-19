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Крупнейший частный банк Турции приостановил прием карт «Мир»

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  • 19.09.2022, 18:46
Крупнейший частный банк Турции приостановил прием карт «Мир»

Банк отказался принимать карты платежной системы РФ из-за санкций США.

Крупнейший в Турции частный банк Isbank прекратил прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает Reuters cо ссылкой на заявление кредитной организации.

Банк, который подключился к системе «Мир» в 2019 году, принял решение после того, как Минфин США пригрозил санкциями кредитным организациями, помогающим России обходить санкции.

Isbank нацелен на то, чтобы вести бизнес в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса, говорится в его заявлении

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