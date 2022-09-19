Крупнейший частный банк Турции приостановил прием карт «Мир»2
- 19.09.2022, 18:46
Банк отказался принимать карты платежной системы РФ из-за санкций США.
Крупнейший в Турции частный банк Isbank прекратил прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает Reuters cо ссылкой на заявление кредитной организации.
Банк, который подключился к системе «Мир» в 2019 году, принял решение после того, как Минфин США пригрозил санкциями кредитным организациями, помогающим России обходить санкции.
Isbank нацелен на то, чтобы вести бизнес в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса, говорится в его заявлении