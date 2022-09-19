ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник «Картограф» 19.09.2022, 18:59

Фотофакт.

В понедельник, 19 сентября, украинским военным удалось сбить российский беспилотник «Картограф» над Николаевской областью.

Об этом сообщает страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«В Николаевской области ВСУ сбили российский БПЛА «Картограф», - говорится в заявлении.

Военные рассказали, что им удалось «посадить» разведывательный беспилотник, который используют для проведения панорамной фото и видеосъемки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».