ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник «Картограф»
- 19.09.2022, 18:59
Фотофакт.
В понедельник, 19 сентября, украинским военным удалось сбить российский беспилотник «Картограф» над Николаевской областью.
Об этом сообщает страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«В Николаевской области ВСУ сбили российский БПЛА «Картограф», - говорится в заявлении.
Военные рассказали, что им удалось «посадить» разведывательный беспилотник, который используют для проведения панорамной фото и видеосъемки.