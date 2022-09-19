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Виктория Азаренко передала гуманитарную помощь украинским детям

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  • 19.09.2022, 19:06
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Виктория Азаренко передала гуманитарную помощь украинским детям
Виктория Азаренко

Об этом сообщил украинский теннисист Сергей Стаховский.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко передала свои вещи украинским детям, которые занимаются теннисом. Об этом в интервью изданию btu.org.ua рассказал украинский теннисист Сергей Стаховский. Он отметил, что это произошло еще на «Ролан Гаррос» в конце мая — начале июня.

Стаховский уточнил, что Азаренко была единственным человеком, кто подошел к нему, общался с ним и сопереживал.

«Она практически начала там плакать из-за того, что это все происходит и она не знает, что ей делать и как ей реагировать. Она спросила, что может сделать, и я ей ответил, что она может донатить деньги, передавать вещи, все что можешь делать, то и делай», — сказал украинский спортсмен.

В результате Виктория передала в Украину сумку личных вещей известного бренда. Стаховский ждал подходящего момента — например, мастер-классов, но они, по понятным причинам, долгое время не проводились в Украине.

«Наконец вещи доехали до Днепра и Запорожья — сегодня я их раздал. Главное, что детям это большой кайф, потому что это вещи непосредственно ее, то есть они несут большую теннисную ценность для детей. Поэтому я уверен, что это поднимет им настроение», — сказал Стаховский.

В последние месяцы Виктория Азаренко имела немало проблем из-за своего гражданства. В августе ее не допустили к участию в благотворительном матче в США в поддержку Украины, а на открытом чемпионате США украинка Марта Костюк, с которой Азаренко ранее играла в паре, не пожала ей руку.

36-летний Сергей Стаховский после начала боевых действий в Украине вступил в ряды территориальной обороны.

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