Впервые ЕСПЧ возглавит женщина 4 19.09.2022, 19:10

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Сиофру О'Лири

Она вступит в должность 1 ноября 2022 года.

Европейский суд по правам человека 19 сентября избрал Сиофру О'Лири своей новой руководительницей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ЕСПЧ отмечают, что О’Лири — первая женщина-председатель Европейского суда по правам человека. Она сменит ныне действующего председателя Роберта Спано и вступит в должность 1 ноября 2022 года.

Сама судья родом из Ирландии, была назначена судьей Европейского суда по правам человека с 2 июля 2015 года, заместителем председателя суда — с 2 января 2022 года.

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