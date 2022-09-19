Впервые ЕСПЧ возглавит женщина

Впервые ЕСПЧ возглавит женщина4
- 19.09.2022, 19:10
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Она вступит в должность 1 ноября 2022 года.
Европейский суд по правам человека 19 сентября избрал Сиофру О'Лири своей новой руководительницей.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
В ЕСПЧ отмечают, что О’Лири — первая женщина-председатель Европейского суда по правам человека. Она сменит ныне действующего председателя Роберта Спано и вступит в должность 1 ноября 2022 года.
Сама судья родом из Ирландии, была назначена судьей Европейского суда по правам человека с 2 июля 2015 года, заместителем председателя суда — с 2 января 2022 года.