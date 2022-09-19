Лукашенко лишил званий и классных чинов более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры 13 19.09.2022, 19:17

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Уровень лояльности силовиков к режиму стремительно падает.

Более 80 бывших военнослужащих (сотрудников) силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры лишены воинских (специальных) званий, классных чинов.

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Перечисленные в документе лица лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры.

«Среди них — привлечение к установленной законом ответственности за умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие», — говорится в сообщении.

Решение о лишении воинских (специальных) званий, классных чинов принято также в отношении бывших военнослужащих и сотрудников, находящихся в отставке или запасе. В частности, некоторые из них были уволены со службы десять и более лет назад. Кроме того, в указ включены «бывшие военнослужащие, которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств».

Сам указ пока не опубликован, поэтому неизвестны фамилии тех, кого включили в список.

Напомним, в мае 2021-го года Лукашенко издал аналогичный указ, которым 86 человек были лишены воинских и специальных званий.

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