В Беларуси вводятся изменения по выдаче водительских прав 3 19.09.2022, 19:34

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Что изменится для автолюбителей с 22 сентября.

В декабре прошлого года в Беларуси внесли изменения в закон «О дорожном движении». Новая редакция этого документа вступит в силу с 22 сентября этого года. Правки затронули также выдачу водительских прав. «Зеркало» напоминает, какие новшества ждут автолюбителей.

Новшества по удостоверениям международного образца

В МВД, анонсируя изменения, которые заработают с 22 сентября, ранее уточняли, что одно из новшеств — «предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года». Речь про Венскую конвенцию «О дорожном движении». Это чуть больше 80 стран, которые признают наши национальные права.

Но есть государства, которые не присоединялись к Венской конвенции, они подписали только Женевскую от 1949 года. Поэтому в этих странах белорусам нужно иметь международные водительские права.

Международные удостоверения в Беларуси начали выдавать в 2020 году. Его можно получить при предъявлении национального удостоверения. При этом документ международного образца является лишь дополнением к основному — национальному, поэтому сам по себе он не имеет юридической силы, в том числе за границей, писал ранее автомобильный информационный ресурс abw.by.

Сейчас чиновники решили прописать возможность получать международные водительские права в законе «О дорожном движении».

«Основные изменения в законодательстве связаны с расширением возможности реализации тех положений, которые записаны в Конвенции о дорожном движении 1968 года. Одно из таких положений предусматривает возможность выдачи международного водительского удостоверения, — поясняли ранее в главном управления ГАИ МВД. — И хотя стоит признать, что наше национальное водительское удостоверение соответствует всем требованиям конвенции, тем не менее некоторые страны, которые к ней не присоединились либо полагают невозможным применять ее положения для себя, в ряде случаев требуют международное водительское удостоверение. Поэтому в Беларуси делаются шаги для осуществления выдачи таких международных водительских удостоверений, чтобы граждане Беларуси, приехав в любую страну, могли беспрепятственно пользоваться своим правом на управление транспортным средством».

«В государствах, где Венская конвенция не ратифицирована, белорусам понадобятся еще и международные права. Например, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке без них нельзя взять авто в аренду. Международные права — это только дополнение к основному удостоверению. Они представляют собой книжку чуть больше паспорта с информацией на различных языках. Ее будут выдавать по желанию на основании белорусского водительского удостоверения либо на три года, либо до истечения срока действия прав», — пояснял ранее председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи палаты представителей Игорь Комаровский.

В каких странах с нашими национальными правами сейчас можно ездить

По Венской конвенции национальные белорусские водительские права признают многие страны.

В Европе: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания (не везде), Германия, Греция, Дания (кроме Фарерских островов и Гренландии), Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Монако, Нидерланды (европейская часть), Норвегия (кроме Шпицбергена и острова Ян-Майен), Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

В Азии: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Кувейт, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины,

В Африке: Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Кения, Кот-д'Ивуар, Либерия, Марокко, Нигер, Нигерия, Сейшелы, Сенегал, Тунис, ЦАР, ЮАР.

В Америке: Багамы, Бразилия, Гайана, Куба, Перу, Уругвай.

В каких странах наши права не признают, поэтому нужны международные

Среди таких стран значатся в том числе Австралия, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Египет, Индия, Испания, Китай, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Япония. Это далеко не весь список таких государств.

Как получить международные права

По информации начальника ГАИ Витебской области Михаила Дядичкина, белорусы могут получить международное водительское удостоверение вместо имеющегося. Оно выдается на три года. Если срок действия ваших прав истекает раньше, то и международное водительское удостоверение ограничивается им.

Какие еще новшества появятся по водительским правам

С 22 сентября в ГАИ будут выдавать водительские права с отметкой о том, что их обладатель может ездить на машине только с коробкой «автомат». Такие права получат водители, которые учились и сдавали практический экзамен на авто с АКПП. С таким удостоверением садиться за руль авто с «механикой» нельзя, — будет считаться, что водитель едет без прав. За такую поездку как минимум будет штраф. За первое нарушение предусмотрен штраф в 20 базовых величин (640 рублей), за повторное — до 50 (1600 рублей) или даже административный арест. В третий раз предусмотрена уголовная ответственность.

Те, кто сдавали экзамен на «механике», смогут со своими правами ездить за рулем любых легковушек.

Также чиновники прописали, что вне зависимости от места регистрации белорусам можно будет получить или обменять в ГАИ водительское удостоверение взамен утраченного (похищенного), водительское удостоверение современного образца вместо удостоверения образца МВД СССР, а также международное водительское удостоверение.

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