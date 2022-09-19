В торговле выросла нехватка работников 3 19.09.2022, 19:48

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Какие зарплаты и бонусы им предлагают.

В розничной торговле проявляется еще больший дефицит кадров. В мае этого года на rabota.by было размещено более 4300 объявлений со всей Беларуси о свободных вакансиях для этой отрасли, а сегодня их насчитывает больше 6000. «Зеркало» посмотрело, на каких условиях приглашают сотрудников в торговлю и какой заработок им обещают.

Не хватает продавцов «с горящими глазами»

Сеть магазинов Miniso ищет продавцов-консультантов в пять магазинов в Минске. Претенденту на вакансию надо быть мобильным, стрессоустойчивым, коммуникабельным, знать мерчандайзинг. Взамен компания оформит продавца по контракту и обещает ему социальные гарантии, в том числе оплату больничных, отпусков. Работать придется по графику 2/2. Сотрудника ждет зарплата от 800 до 1100 рублей (до вычета налогов), она состоит из оклада и премии. Отмечается, что уже через два месяца продавца ждет карьерный рост, если он будет к этому стремится и для него найдется свободная вакансия.

В сети магазинов «Соседи» открыто 175 свободных вакансий, в их числе для продавцов. На работу примут сотрудников без опыта, но нужна санитарная справка. Заработок будет от 900 до 1 350 рублей на руки (состоит из оклада и премии), но можно еще подработать, а также получить надбавку за стаж, работу в ночное время. Нового сотрудника ждет бонус — 400 рублей, ему выдадут скидочную карту. Сотрудникам, которые живут в Минском районе или области, оплатят проезд до Минска, а если работа закончится после полуночи, то возместят траты на такси. Обещают «плюшки» от профсоюза — посещение бассейна и спортзала со скидкой, отдых в санатории.

Продавцы требуются в магазины «Белвест» в разных городах страны, зарплаты у всех разные. Например, в Бобруйске обещают платить от 600 до 750 рублей чистыми, в Минске — 750−1000 рублей, в Гомеле и Рогачеве заработок — от 600 рублей, в Гродно — 600−800 рублей. Работать придется по сменному графику, сотрудникам дают скидки на продукцию, для них проводят корпоративные мероприятия.

В столичный ТЦ «Кирмаш» нужен продавец в буфет и для продажи непродовольственных товаров. Первого сотрудника ждет оклад 700 рублей и премия, второго — оклад 566 рублей и премиальная часть, им бесплатно дадут форму. Наниматель хочет, чтобы претенденты были с профильным образованием. В качестве бонуса работникам предлагают воспользоваться дисконтной программой и покупать товары по беспроцентной рассрочке, пользоваться услугами парикмахерской, ездить на корпоративные мероприятия.

Более ста продавцов «с горящими глазами», можно без образования, ищут в магазины «Мила» по всей стране. Заработки сотрудников на полную ставку начинаются от 650 рублей, максимум, который они могут получить — 1000 рублей. Работать надо будет по скользящему графику.

Нужны тактичные кассиры с грамотной речью

В магазинах «Электросила» ждут ответственных и тактичных кассиров, с грамотной речью, которые готовы общаться с людьми. Работников ждет зарплата, которая состоит их оклада и премии, она зависит от уровня продаж. Здесь действует мотивационная программа, есть возможность брать платное наставничество над новичком. Зарплата сотрудника — от 1000 рублей, причем такой уровень заработка в столице и регионах.

Более 150 кассиров нужны в сеть магазинов «Доброном» и «Копеечка». Зарплаты тут зависят от региона, они начинаются от 700 рублей, могут доходить до 1200 рублей (у старшего кассира). На работу возьмут человека без опыта работы — его обучат на предприятии и выдадут свидетельство о квалификации. Работать надо будет по 12 часов по графику 2/2. Сотрудникам дадут скидочную карты сети, обещают помочь с оздоровлением.

Контролер-кассир нужен в минской «Е-Доставке». На вакансию ждут сотрудника с опытом работы, знанием компьютера, желательно профильным образованием. Он будет зарабатывать от 920 рублей. Только неизвестно, где будет рабочее место, в объявлении указано, что «возможно» придется трудиться на складе в поселке Валерьяново. Работа здесь по сменному график, есть ночные смены. Когда выпадет ночная смена, то домой сотрудника доставят (в пределах столицы).

В почти сорока столичных магазинах «Санта» нужны контролеры-кассиры. Им обещают заработок от 1090 рублей (до вычета налогов). На работу хотят взять человека с опытом от одного до трех лет, но если образования и стажа работы нет, то это не будет проблемой — сотрудника обучат. Если работник иногородний, ему оплатят проезд до дома, также обещают социальные гарантии.

У грузчиков есть возможность подрасти по карьерной лестнице

Несколько десятков грузчиков требуется в магазины «Евроопт» по всей республике. Минимальную зарплату предлагают им в регионах. Например, в агрогородке Еремино Гомельской области она составит 600−650 рублей «грязными». На эти деньги нужен честный сотрудник, который будет работать по 12 часов по графику два дня через два. В Минске заработок грузчика побольше — от 1000 до 1300 рублей (до вычета налогов).

В магазины «Алми» в разных регионах также требуются на работу грузчики, минимум по зарплате — 600 рулей, максимум — от 900 рублей. Хороших сотрудников ждет карьерный рост.

Укладчики-грузчики нужны в магазины «5 элемент» в Минске. Их ждет зарплата от 750 до 800 рублей на руки. Работать надо по графику 2/2. Наниматель отметил, что грузчик может подрасти до продавца-консультанта.

Максимальную зарплату, которую предлагают грузчику-комплектовщику, — от 1000 до 2000 рублей на руки. Работать надо будет на складе частного предприятия в Минске.

Служил в армии или работал МВД — нужный для охраны сотрудник

В магазинах парфюмерии и косметики «Крафт» в Минске нужны охранники для торгового зала. Заработок сотрудников — от 800 рублей. На работу наниматель хочет взять людей с опытом в охране, но могут оформить и ответственных студентов. Претенденты должны быть с опрятным внешним видом, ответственные и вежливые.

Магазин «ОМА» ждет охранников, которые могут не иметь опыта работы. Наниматель хочет, чтобы у претендента было среднее, средне-специальное или высшее образование, приветствуется пройденная служба в армии, силовых структурах. Зарплата сотрудников «грязными» — от 600 рублей (в Могилеве) и до 1070 рублей (в Минске).

«Корона» в Барановичах ищет охранника, зарплата которого будет начинаться от 605 рублей. Претендент должен имеет среднее-специальное образование и быть

ответственным. Работать придется по режиму два дня через два по 12 часов. Сотрудника ждет бонус в виде скидки 5% в магазинах сети и материальная помощь к отпуску, юбилейным и значимым датам.

Администратор-охранник нужен в магазин AMI, что в ТЦ «Green» на проспекте Партизанском в Минске. Его ждет зарплата от 900 рублей до вычета налогов. Работодатель хочет видеть на этой работе человека, который имеет опыт работы в охране магазина, служил в армии или МВД.

Нужны руководители с опытом и знанием компьютера

В сеть «Доброном» ищут более 50 директоров магазина. Зарплаты руководителей доходят до 2000 рублей, но в небольших населенных пунктах они рублей на 500 ниже. Здесь нужны опытные сотрудники, при этом требования по образованию не велики — в некоторых магазинах готовы взять директора имеющего диплом средне-специального учебного заведения. Также нужно уверенно владеть компьютером, уметь организовать коллектив для работы.

Директор магазина требуется в столичный магазин «Ив Роше». На должность рассмотрят претендента с высшим образованием и опытом работы от трех до шести лет. Зарплата — 1200 рублей на руки.

Сеть супермаркетов «Буслiк» ждет заместителя заведующего магазина/администратора в торговый объект, который расположен в ТЦ «Экспобел» в Минске. Претендент должен быть со средне-специальным или высшим образованием торгового или экономического профиля, иметь опыт работы по специальности, уверенно пользоваться компьютером, знать бухгалтерскую программу. Работать надо по графику два дня через два с 10.00 до 22.00. Зарплату обещают от 850 до 950 рублей на руки.

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