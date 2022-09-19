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Лидер «Троицы» Иван Кирчук будет выступать соло

  • 19.09.2022, 20:17
Лидер «Троицы» Иван Кирчук будет выступать соло
Иван Кирчук

Этно-трио распалось.

Белорусская этно-группа «Троiца», просуществовав 22 года, распалась — об этом сообщил в соцсетях лидер коллектива Иван Кирчук.

«Очередной жизненный этап завершился. Я принял решение распустить коллектив. Жду вас на моих сольных выступлениях», – написал он.

Этно-группа была основана в 1996 году. На ее счету — семь студийных альбомов, множество наград, выступления в Европе и даже в Чили.

64-летний лидер «Троiцы» Иван Кирчук — музыкант, композитор, фольклорист, писатель. Он объездил Беларусь в этнографических экспедициях, во время которых собирал уникальные материалы белорусской истории: аудио и видео произведений народных исполнителей и фольклорных коллективов, предметы народной одежды и быта белорусов, старинные инструменты.

Кирчук также преподает и является автором программ и реконструированных обрядов и праздников для средних специальных и высших учебных заведений Беларуси.

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