Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Сейчас очень важно — это темп
- 19.09.2022, 20:28
Украинцы готовятся к новому наступлению.
Одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления является темп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Сейчас очень важно — это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров», — подчеркнул президент.
По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что временное «затишье», которое наблюдается сейчас на фронте, является подготовкой украинских военных к новому наступлению.