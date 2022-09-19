Зеленский: Войска РФ ощутимо паникуют после освобождения Харьковской области 3 19.09.2022, 20:54

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У российских захватчиков остается только два варианта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ и коллаборанты на временно оккупированных территориях паникуют после освобождения большей части Харьковской области.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что украинские силы стабилизируют ситуацию и держат позиции на деоккупированных территориях Украины.

«Стабилизируем ситуацию, держим позиции. Прочно. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют», — сказал он.

Он предупредил, что у российских захватчиков остается только два варианта: бегство или сдача в плен.

«У коллаборантов варианты похожие. И неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт. Или коллаборанты будут осуждены согласно законодательству Украины», — добавил он.

Зеленский убежден, что у войск РФ не будет никакой опоры на украинской земле.

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