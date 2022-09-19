Вуди Аллен объявил о завершении карьеры 19.09.2022, 21:03

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Вуди Аллен

86-летний режиссер планирует завершить карьеру после съемок фильма «Оса 22».

86-летний американский режиссер Вуди Аллен в интервью, которое 16 сентября было опубликовано на сайте испанского издания La Vanguardia, заявил, что планирует завершить карьеру в кино после съемок своего 50-го фильма под названием «Оса 22».

Съемки картины начнутся в октябре и будут проходить в Париже (Франция). По словам Аллена, фильм будет снять полностью на французском языке.

Вуди Аллен – американский кинорежиссер, комедийный актер, продюсер, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Аллен известен также как джазовый кларнетист.

Дебютной работой Аллена в кино стал фильм «Что нового, киска?» (1965). Его картина «Энни Холл» (1977) получила четыре премии «Оскар».

Одной из самых известных работ режиссера является картина «Вики Кристина Барселона» (2008) с участием испанской актрисы Пенелопы Крус.

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