На автосалоне в США показали летающий мотоцикл 2 19.09.2022, 21:53

В Японии его уже продают.

На автосалоне в американском городе Детройт (штат Мичиган) 15 сентября был представлен японский ховербайк (летающий мотоцикл) XTurismo, который может летать в течение 40 минут и развивать скорость до 100 км/час.

Об этом сообщило агентство Reuters, видео полета опубликовал YouTube-канал FLYING CAR NEWS.

Агентство пишет, что такой ховербайк уже продается в Японии, его стоимость – $770 тыс. Производитель обещает снизить цену до $50 тыс. к 2025 году.

Продажи в США уменьшенного варианта летающего мотоцикла могут начаться в 2023 году. В Детройте состоялся дебют в Соединенных Штатах.