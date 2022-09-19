Российская армия обстрелами уничтожает Бахмут 5 19.09.2022, 22:06

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Дом за домом.

Российские войска в Донецкой области продолжают наносить удары по городам и селам региона. Бахмут под обстрелами оккупантов находится уже не первый месяц.

Об этом сообщает страница Министерства обороны Украины.

«Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области», – говорится в сообщении.

Российская армия уже не первый месяц обстреливает город. Оккупанты приблизились к населенному пункту почти вплотную, однако украинские военные каждый день отражают все попытки захватить город штурмом.

«Дом за домом», - добавили в министерстве, имея в виду сплошные разрушения города.

The russians are methodically destroying the Ukrainian city of Bakhmut, Donetsk region.

House by house. pic.twitter.com/LyfQOjeqYB — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022

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