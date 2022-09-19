Российская армия обстрелами уничтожает Бахмут

Российская армия обстрелами уничтожает Бахмут5
- 19.09.2022, 22:06
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Дом за домом.
Российские войска в Донецкой области продолжают наносить удары по городам и селам региона. Бахмут под обстрелами оккупантов находится уже не первый месяц.
Об этом сообщает страница Министерства обороны Украины.
«Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области», – говорится в сообщении.
Российская армия уже не первый месяц обстреливает город. Оккупанты приблизились к населенному пункту почти вплотную, однако украинские военные каждый день отражают все попытки захватить город штурмом.
«Дом за домом», - добавили в министерстве, имея в виду сплошные разрушения города.
The russians are methodically destroying the Ukrainian city of Bakhmut, Donetsk region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022
House by house. pic.twitter.com/LyfQOjeqYB