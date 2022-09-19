Владимир Гундарь вновь объявил голодовку 19.09.2022, 22:09

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Владимир Гундарь

Политзаключенного поместили в карцер.

Политзаключенного Владимира Гундаря, который проходит обвиняемым по «делу Автуховича», снова поместили в карцер. В знак протеста он объявил голодовку, сообщают правозащитники со ссылкой на жену политзаключенного Елену Гундарь.

Кроме этого политзаключенный заболел, возможно, коронавирусом, поэтому ему нужны лекарства.

Владимир Гундарь – активист и краевед из Барановичей, имеет инвалидность второй группы (мужчина не имеет ноги). Его задержали 30 декабря 2020 года по «делу Автуховича» – якобы за подготовку теракта. В феврале 2021 года КГБ внес политзаключенного в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Известно, что в заключении на Владимира постоянно давили: его помещали в карцер, забрали все письма, а однажды во время этапа заставили идти без костылей. Во время процесса по «делу Автуховича» он рассказал об избиении во время задержания. На одном из июньских заседаний Владимира поместили в клетку в одних трусах, а руки пристегнули наручниками к решетке в растяжке.

В конце июня политзаключенный уже объявлял сухую голодовку, протестуя против того, что суд не реагирует на его требования, а также в качестве ответа на принудительное раздевание перед процессом. После 11 дней голодовки он начал понемногу принимать пищу.

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