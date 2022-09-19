The Times потроллили Путина карикатурой о военном трибунале 7 19.09.2022, 22:14

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Фотофакт.

Британское издание The Times в своем Instagram 17 сентября потроллило российского президента Владимира Путина, опубликовав карикатуру с его участием.

На мини-комиксе изображен Путин, которому приносят конверт. Между ним и генералом с письмом происходит следующий диалог:

– Приглашение от Западных партнеров, сэр.

– На похороны королевы?

– Нет, на трибунал за военные преступления.

В подписи к этой карикатуре журналисты говорят о недавно найденной братской могиле в Изюме Харьковской области.

«Братская могила в Украине раскрывает ужас, оставленный российскими войсками. Солдаты, освобождавшие город Изюм, нашли сотни тел, в основном мирных жителей», – пишет The Times.

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