Лукашенко назначил нового первого замуправделами 19.09.2022, 22:35

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Прошлый проработал в должности почти 10 лет.

Первым заместителем управляющего делами Лукашенко назначен Дмитрий Рыбко. Соответствующий указ был подписан 19 сентября.

Николай Селиванов, занимавший эту должность почти десять лет, освобожден от нее из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба Лукашенко, не уточнив, куда перевелся чиновник.

Это не первые перестановки в управделами за последние дни. Ранее назначили нового заместителя — им cтал бывший помощник президента по Гомельской области Николай Рогащук.

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