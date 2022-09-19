Лукашенко назначил нового первого замуправделами
- 19.09.2022, 22:35
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Прошлый проработал в должности почти 10 лет.
Первым заместителем управляющего делами Лукашенко назначен Дмитрий Рыбко. Соответствующий указ был подписан 19 сентября.
Николай Селиванов, занимавший эту должность почти десять лет, освобожден от нее из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба Лукашенко, не уточнив, куда перевелся чиновник.
Это не первые перестановки в управделами за последние дни. Ранее назначили нового заместителя — им cтал бывший помощник президента по Гомельской области Николай Рогащук.