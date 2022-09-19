Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК «Вагнер»7
- 19.09.2022, 22:38
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Получены данные всех наемников.
Сайт частной военной компании «Вагнера» взломали. Именно эта группа вербует наемников из российских тюрем для отправки на войну в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IT-армию Украины в Telegram.
Теперь у Украины есть данные всех завербованных группой лиц.
«Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна!» - сказано в сообщении.