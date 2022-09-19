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Словения договорилась о передаче Украине танков M-55S

  • 19.09.2022, 22:54
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Словения договорилась о передаче Украине танков M-55S

В обмен на технику от Германии.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о передаче Украине 28 словенских танков M-55S в обмен на немецкие грузовики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Словении.

Сообщается, что главы немецкого и словенского правительства обсудили агрессия России против Украины.

«В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков M-55S», — говорится в сообщении ведомства.

Взамен Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин, в том числе 35 тяжелых крюковых погрузчиков и 5 тяжелых водовозов.

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