Депутат парламента Швейцарии: От SWIFT следует отключить все российские банки 3 19.09.2022, 23:13

Нужны более жесткие санкции против РФ.

Депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер заявил 19 сентября в интервью Guildhall, что «абсолютно» поддерживает необходимость отключить от системы SWIFT все банки России.

«Мы должны прибегнуть к более жестким мерам, более жестким санкциям. [...] Я выступаю за расширение санкций, я считаю, что мы должны наложить санкции на все банки, на всех олигархов, и я также поддерживаю запрет на выдачу виз всем россиянам в принципе, только если они не оппоненты режима», – сказал он.

Парламентарий прокомментировал вероятность введения антироссийских санкций со стороны властей Швейцарии.

«Проблема в том, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимает ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры, то есть ЕС. Мы можем только присоединится к санкциям ЕС, не имея возможности вводить их самостоятельно. Если банк не в листе ЕС, мы не можем наложить на него санкции, хоть и пытались внести изменения в свое законодательство, но пока еще не внесли. Но да, я считаю, что мы должны расширить применяемые меры», – объяснил Вальдер.

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