Арестович: Освобождение Лимана откроет для ВСУ оперативный простор до Сватово 19.09.2022, 23:29

Алексей Арестович

ВСУ продолжают продвижение на левый берег реки Оскол.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что деоккупация Лимана (Донецкая область) откроет оперативный простор для украинских военных до Сватово (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире «Фейгин Live».

По его словам, украинские военные продолжают продвижение на левый берег реки Оскол и направляются в сторону Лимана.

«Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят. Далее открывается оперативный простор до Сватово, а если нам удастся расширить эти плацдармы, то будет горе северной части Луганской области. Собственно говоря, боевые действия уже идут на территории этой области», — рассказал Арестович.

Отметим, что расстояние между Лиманом и Сватово составляет чуть более 50 километров.

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