Офицеры СК Беларуси съездили отдохнуть в оккупированный Крым 2.09.2022, 0:49

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Там им представили программу «Служить России».

Пока в Украине идет война, сотрудники Следственного комитета Беларуси в конце августа отдохнули в аннексированном Россией Крыму. Они побывали в санатории «Родина», принадлежащем российскому Следственному комитету, «в рамках межведомственного взаимодействия». Об этом говорится в пресс-релизе СК РФ.

Сообщение было опубликовано еще 23 августа. Оно посвящено прошедшему накануне в санатории «Родина» творческому вечеру народного артиста России, поэта-песенника Ильи Резника. Концерт был приурочен ко Дню государственного флага РФ, по этому случаю Резник даже написал стихотворение «Знамя», которое впервые и прочел перед следователями. А также представил им программу «Служить России», посвященную «всем тем, кто носит погоны и стоит на страже закона».

«В зале … собрались именно те, кому посвящена эта программа, — офицеры ведомства, прибывшие на отдых с семьями из самых разных регионов страны. Также гостями творческого вечера стали сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, которые посетили санаторий в рамках успешного сотрудничества и межведомственного взаимодействия двух структур», — пишет пресс-служба СК РФ (заметим, взаимодействие даже не названо «международным»).

Также перед следователями выступали воспитанники Резника из севастопольского и ялтинского отделений его театра «Маленькая страна».

«Юные таланты … настолько пронзительно исполняли песни и стихи о Великой Отечественной войне, служении Родине, любви к Отчизне, единстве нашего народа, что присутствующие офицеры и члены их семей не могли сдержать слез», — говорится в сообщении. А Резник поблагодарил СК РФ за работу по «воспитанию подрастающего поколения» и развитию кадетского движения.

Напомним, посещение Крыма любым путем, кроме как через погранпункты с украинской материковой территории, является нарушением — в Украине это расценивают как незаконное пересечение границы. До войны попасть в Крым законным путем для иностранца было крайне сложно, после начала войны стало невозможно.

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