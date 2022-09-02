ФБР провело обыски в домах российского миллиардера Вексельберга 2.09.2022, 2:07

Виктор Вексельберг

Forbes оценивает его состояние в $5,5 млрд.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, которые связывают с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на ряд осведомленных источников.

По его данным, утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и у поместья в Саутгемптоне. «Документы свидетельствуют, что эти объекты связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом», — утверждают источники NBC.

Из дома на Парк-авеню вынесли пять коробок и два сейфа, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. В настоящее время обыск там продолжается, сообщает корреспондент ТАСС. У здания стоят несколько машин оперативников и дежурят сотрудники полиции. На место стянулись порядка десяти журналистов. Но здание является частной собственностью, вход в него запрещен.

Правоохранители отказались сообщить какие-либо подробности. «Мы не можем комментировать», — сказал один из полицейских. На вопрос, завершены ли мероприятия, он ответил: «Мы здесь».

По данным NBC, обыски прошли и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как считают власти, также связан с Вексельбергом. Источники утверждают, что против миллиардера не выдвинуто никаких обвинений, а действия правоохранителей вызваны санкциями.

В марте Вексельберг попал под новые санкции США, введенные из-за войны РФ в Украине. Ранее ограничительные меры против бизнесмена и его группы компаний «Ренова» Вашингтон вводил в 2018 году. Известно, что тогда Вексельберга ненадолго задерживали и допрашивали сотрудники ФБР.

В апреле по запросу Вашингтона была арестована яхта бизнесмена Tango, пришвартованная в Испании. Из ордера на арест следовало, что судно «подлежало конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций. По мнению Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть операции, связанные с яхтой. Также США арестовали его самолет Airbus A319.

С 2018 года все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами. Также он находится под санкциями Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Forbes оценивает состояние Вексельберга в $5,5 млрд.

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