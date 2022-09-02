Снятие порчи обошлось пожилой белоруске в 30 тысяч рублей 2.09.2022, 3:57

Порчу «снимали» по видеосвязи.

Фрунзенским районным отделом СК РБ по г. Минску расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, сообщает Следственный комитет Беларуси.

31 августа в милицию обратилась 61-летняя жительница столицы. Она призналась следователям, что в феврале минувшего года увидела в интернете объявление об оказании услуг по снятию порчи. Поскольку женщина опасалась за будущее своей семьи, она решила воспользоваться услугой.

Во время сеансов видеосвязи женщину убедили в наличии порчи на ее родных и в том, что решить проблему можно за 300 рублей. Минчанка перевела деньги в обмен на советы по ритуалам.

Дальше ясновидящая стала просить еще больше денег. Минчанка, не имея сбережений, отнесла в ломбард золото и взяла три кредита в банках. В итоге потратила на услуги мага свыше 29 тыс. рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

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