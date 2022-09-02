Под Симферополем бушует крупный пожар 2.09.2022, 7:47

иллюстрационное фото

Оккупационная администрация постаралась скрыть этот факт.

В окрестностях села Ключи Симферопольского района произошел крупный пожар, сообщает издание «Вести Крым», публикуя видео ЧП.

СМИ со ссылкой на спасателей сообщило, что под Симферополем вечером 1 сентября горела сухая трава. К ликвидации пожара привлекли 69 спасателей и 23 единицы техники. Возгорание было локализовано.

«По словам сотрудников МЧС, тушение пожара осложнял сильный ветер и пересеченная местность. Площадь пожара быстро увеличивалась. К тушению были привлечены добровольцы», – сообщило издание.

Российские власти Симферопольского района публично не комментировали пожар.

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