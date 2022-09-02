Путин поручил Патрушеву взяться за старое ремесло Александр Левченко, «Обозреватель»

2.09.2022, 8:02

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фото: reuters

Убийство дочери Дугина стало первым шагом.

После начала активной фазы действий украинских военных на юге Украины на херсонском направлении, что может оставить часть российских войск отсеченными на правом берегу Днепра от главных сил, в Кремле появились признаки нервозности, которая видна в течение последних 30 дней. Москва поняла, что ее наступление по всем направлениям практически захлебнулось.

Россия долго использовала тактику чрезмерных обстрелов из ракетных и артиллерийских систем позиций украинских войск и гражданского населения. Этой тактикой российская армия наносила урон украинской стороне. Но с прибытием систем HIMARS и других тяжелых вооружений, которые могут с дальней дистанции уничтожать военные склады и большие запасы снарядов и патронов, это российское преимущество с каждым последующим днем уменьшалось.

Это сразу нашло отражение на линии фронта, русская армия практически остановилась по всем направлениям наступления. После нивелирования преимущества в артиллерийских обстрелах стали важными и другие факторы ведения боевых столкновений двух сторон. Кремль сразу почувствовал нехватку личного состава. Не забывайте, что уже убито более 48 тысяч российских военных, а ранено более 150 тысяч. Это значит, что выведены навсегда из строя не менее 200 тысяч подготовленных к войне россиян.

Москва уже много месяцев совершает скрытую мобилизацию граждан, но и она не спасает Кремль от проблемы нехватки солдат. Путин принял решение об увеличении количества вооруженных сил до 2 млн. 40 тыс. человек, из которых 1 млн. 151 тыс. военные. В целом вооруженные силы увеличились на 137 тыс. человек. Но опять же это тоже не спасает ситуацию, в которой сейчас находится армия агрессора.

Путин попросил своих друзей в Европе срочно выступить за заключение мирного договора, что не получило международной поддержки кроме нескольких стран НАТО, наиболее зависящих от российского финансирования и энергоносителей (Венгрия, Турция). Путин начал неспровоцированную войну против Украины как специальную военную операцию во избежание мгновенного исключения из большинства международных организаций, а также чтобы российская общественность не беспокоилась, что война может принести общую мобилизацию. А значит, каждая российская семья не ощутит на себе последствия кровавого нападения на Украину.

План быстрого захвата большинства украинских территорий провалился и Путин потихоньку подготовился к затяжной войне. Он на чужой территории, уничтожает чужое гражданское население и инфраструктуру, что отвечало пониманию агрессивного Кремля относительно нанесения постоянных потерь украинскому населению и экономике. Но ситуация на юге Украины становится для Москвы опасной.

С Донбасса и Крыма она переместила часть сил, но их не хватает. Кремль пытается шантажировать в результате своего захвата Запорожской АЭС, но международное сообщество додавило Москву и послало туда свою техническую миссию по организации контроля безопасного использования атомной энергии. Заместитель Путина в Совете нацбезопасности и обороны Медведев начал угрожать ядерным оружием, если Крым станет целью украинских нападений. Но большинство международного сообщества никогда не признало попытки российской аннексии полуострова, что было подтверждено на Втором заседании стран-членов Крымской платформы. Так что крымская территория может быть легальной целью украинского военного давления.

Севастополь и другие места в Крыму ощутили взрывы на военных базах. Спокойная жизнь агрессоров на полуострове закончилась. И в такой ситуации Кремль начал лихорадочно искать выход.

ФСБ получило задачу мобилизовать общество РФ для активного участия в войне с Украиной, вошедшей в непредвиденную Москвой фазу. Так, убийство дочери идеолога русского фашизма Александра Дугина стало первым шагом в подготовке российского общества к широкомасштабной войне с Украиной. Следующие шаги должны настолько шокировать российскую общественность, чтобы после этого было возможно объявить всеобщую мобилизацию. ФСБ пошло по пути подготовки кровавых провокаций, которые должны полностью поднять на дыбы российское общество. Похоже, «Лубянка» планирует использовать сценарий разрушения взрывами жилых домов, как это было ровно 23 года назад в первой половине сентября 1999 года.

Тогда Владимир Путин только получил пост главы правительства от президента государства Бориса Ельцина. Семья Ельцина решила, что незаметный среди российского общества глава ФСБ В.Путин станет наследником трона в Кремле. Тогда большинство российских политиков объединилось вокруг недавнего премьера, бывшего главы Службы внешней разведки Евгения Примакова. В борьбе ФСБ с разведчиками победили первые. Путин дал гарантию Ельцину и его окружению, что не будет мешать их бизнесу и никогда не будет трогать. Но ситуация повторилась точно так же, как в 1613 г., когда на московский трон входила новая династия Романовых. Молодой царь Михаил Романов по своему малодушию отвечал запросам богатых и влиятельных людей Москвы. Они говорили, что он слаб духом и послушен, а значит такой и нужен кандидат на русский престол. Но они, очевидно, недооценили ситуацию. Через несколько лет скромный Михаил Романов единолично стал править страной, а династия Романовых оставалась у власти более 300 лет до 1917 г.

Так и незаметный Путин через несколько лет стал безальтернативным обладателем Российской Федерации. Однако в сентябре 1999 г. у него была сложная позиция, чтобы стать президентом страны. Поэтому Путин вместе со своим бывшим заместителем, а в то время главой ФСБ Патрушевым придумали план, как новоназначенному премьеру стать известным лицом для каждого россиянина. Так, в течение 4-16 сентября 1999 г. были произведены подрывы ряда жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Было убито 307 человек, а ранено более 1700 человек. Эти взрывы послужили поводом ко Второй Чеченской войне, хотя, как оказалось позже, ни один чеченец не был обвинен в террористических актах. Войну русская армия, которой лично из Москвы руководил Путин, довольно быстро выиграла. Безопасный путь к креслу президента страны был гарантирован. Так что очень вероятно, что в ближайшее время ФСБ может осуществить в стране очень кровавые вещи для того, чтобы обвинить украинскую сторону в террористической деятельности в российском пространстве. Возможностей для манипуляций на собственной территории у ФСБ множество. Хуже всего, что погибнет большое количество людей чтобы убедить российскую общественность в необходимости объявления общей мобилизации.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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