Украинские военные эффектно ударили из HIMARS по оккупантам 1 2.09.2022, 8:14

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По той стороне линии фронта прокатились мощные взрывы.

Украинские военные показали, как запускают снаряды американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Очевидно, где-то по ту сторону линии фронта наступила большая «бавовна».

Видео эффектного запуска ракет появилось в распоряжении obozrevatel.com. О времени и месте перформанса издание не сообщает из соображений безопасности украинских воинов.

Напомним, что вечером 31 августа снова раздались взрывы в оккупированном Херсоне – досталось российским оккупантам в районе Антоновского железнодорожного моста. Вероятно, ВСУ ударили по ним из РСЗО HIMARS.

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