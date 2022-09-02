Украинские военные эффектно ударили из HIMARS по оккупантам

Украинские военные эффектно ударили из HIMARS по оккупантам1
- 2.09.2022, 8:14
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По той стороне линии фронта прокатились мощные взрывы.
Украинские военные показали, как запускают снаряды американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Очевидно, где-то по ту сторону линии фронта наступила большая «бавовна».
Видео эффектного запуска ракет появилось в распоряжении obozrevatel.com. О времени и месте перформанса издание не сообщает из соображений безопасности украинских воинов.
Напомним, что вечером 31 августа снова раздались взрывы в оккупированном Херсоне – досталось российским оккупантам в районе Антоновского железнодорожного моста. Вероятно, ВСУ ударили по ним из РСЗО HIMARS.