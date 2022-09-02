В Британии обнародовали план деоккупации Херсона 3 2.09.2022, 8:46

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Россияне должны покинуть город, оказавшись под угрозой окружения.

1 сентября военный эксперт из Великобритании предложил план, согласно которому ВСУ сможет уволить Херсон с минимальными потерями.

Информация обнародована британским изданием SkyNews.

Эксперт предложил план, по его мнению, вполне реальный. Реализация этого плана позволит избежать жертв со стороны мирного населения Херсона, так как враг отойдет сам, сопротивляясь минимально.

План состоит из нескольких этапов:

ВСУ должны пойти в контрнаступление от линии фронта возле Кривого Рога – двинуться к югу от населенного пункта Большая Костромка около Зеленодольской общины;

дальше необходимо продвинуться в Новую Каховку - а это около 85 км;

возникнет угроза окружения около 20 тысяч российских военных;

оказавшись под угрозой окружения в районе Херсона, россияне сами покинут позиции и отойдут.

Майкл Кларк, военный эксперт, с которым общались журналисты SkyNews, убежден: достаточно будет простой угрозы окружения, а не, собственно, самого окружения: армия РФ отступит от одной только угрозы.

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