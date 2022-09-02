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Стало известно, когда в Беларусь придут заморозки

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  • 2.09.2022, 8:53
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Стало известно, когда в Беларусь придут заморозки

Синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни.

В выходные Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +1…+8°С, местами по республике ожидаются заморозки 0…-3°С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С по северу страны. На юге будет до +22°С.

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