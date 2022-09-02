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«Пришили эмблему размером с половину первоклассника»

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  • 2.09.2022, 9:06
  • 2,904
«Пришили эмблему размером с половину первоклассника»

Белорусы иронизируют над новшествами в школах.

Ирина — мама первоклассника, который пошел в школу под Минском. Женщина сегодня полна радостных эмоций, в основном от первого в жизни класса, где будет учиться сын, а также от знака отличия, который теперь пришивают на одежду все родители класса, пишет onliner.by.

«Не удержалась, делюсь с вами, — пишет восхищенная Ирина. — Представляю Его Величество Шеврон нашей школы».

И добавляет: «Не знаю, кто и с какой фантазией его утвердил, но деваться некуда, приходится нашивать...»

Судя по снимкам молодой мамы, в этой школе вообще «все в порядке». Есть даже винтажные парты (правда, без чернильниц и откидных крышек).

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