«Пришили эмблему размером с половину первоклассника» 3 2.09.2022, 9:06

2,904

Белорусы иронизируют над новшествами в школах.

Ирина — мама первоклассника, который пошел в школу под Минском. Женщина сегодня полна радостных эмоций, в основном от первого в жизни класса, где будет учиться сын, а также от знака отличия, который теперь пришивают на одежду все родители класса, пишет onliner.by.

«Не удержалась, делюсь с вами, — пишет восхищенная Ирина. — Представляю Его Величество Шеврон нашей школы».

И добавляет: «Не знаю, кто и с какой фантазией его утвердил, но деваться некуда, приходится нашивать...»

Судя по снимкам молодой мамы, в этой школе вообще «все в порядке». Есть даже винтажные парты (правда, без чернильниц и откидных крышек).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».