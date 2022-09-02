Осторожно, дети! 2 Ирина Халип

2.09.2022, 9:20

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Ирина Халип

На «уроке с Лукашенко» молодежь не сплоховала.

На месте Александра Лукашенко я сидела бы дома и не отсвечивала. Свела бы к минимуму общение – оставила бы для порывов души и услады очей только Кочанову. И никогда, ни при каких обстоятельствах не лезла бы с разговорами к детям. Потому что любой, даже самый благонадежный школьник, тщательно отобранный КГБ и службой безопасности, будет выглядеть на фоне Лукашенко Спинозой и Шопенгауэром в одном лице - даже манерой речи, не говоря уже о стиле мышления, - подчеркивая обскурантизм человека, ведущего «открытый урок».

Подумайте сами: ну неужели детей для того урока собирали по школам по принципу «учится на десятки, участвует с олимпиадах и сборе металлолома»? Нет, конечно. Их отбирали, как в СССР в заграничные поездки: чтобы происхождение – из крестьян или в крайнем случае из совслужащих, чтобы никаких репрессированных в роду, чтобы никакой политической активности в семье до седьмого колена, чтобы никаких родственников за границей или на оккупированных территориях. Трясли досье и личные дела, изучали страницы в соцсетях, наверняка допрашивали кадровиков на работе у родителей, а после просеивания кандидатур через все имеющиеся спецслужбы и утверждения требовали заранее передать вопросы и реплики для утверждения.

И тем не менее молодежь не сплоховала. Даже одобренные спецслужбами и состоящие в БРСМ, давние участники всевозможных государственных мероприятий продемонстрировали, что при всем давлении пропаганды и регулярном промывании мозгов критическое мышление вытравить невозможно даже дустом. Витебский кадет говорил по-белорусски и вспоминал своих репрессированных при Сталине родных, первокурсник биофака объяснял, что после событий 2020 года государственную пропаганду уже никто не воспринимает всерьез, еще один первокурсник писал на бумажке слово «спасите!».

А по-другому и быть не могло. Мы увидели поколение, которое выросло при Лукашенко. Это молодые люди, которые не знали свободы. Но, в отличие от выросших в СССР за железным занавесом, они росли в мире, который уже был объединен всемирной сетью. И объем информации, получаемый современными белорусскими детьми из ненавидимых идеологами гаджетов, намного больше и разнообразнее, чем круглосуточная пропаганда.

Государственная пропаганда проигрывает потому, что всегда неуклюжа, бездарна и держится на глупых штампах, которые благополучно пародируются детьми. Не уверена в том, что все мемы на тему «а я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», были созданы взрослыми. Чувствуется, что подростки над этим тоже поработали с удовольствием и вдохновением. А ютубы и тиктоки, телеграмы и инстаграмы предлагают такое разнообразие контента на любой вкус, что пропагандистам лучше уволиться и уехать на дачу – те, на кого рассчитана их работа, все равно не заметят отсутствия.

Разнообразие информации не может не привести к развитию критического мышления. Отделять зерна от плевел, фейки от правды, мемасики от серьезных вещей – все это невозможно без постоянной работы ума. И контролировать этот процесс, а тем более управлять им не в состоянии ни военруки, ни идеологи, ни БРСМ. Так что пытаться с трибуны внушать детям что-то про готовившееся нападение на Беларусь – это совершенно бессмысленная трата времени и красноречия. Все равно не поверят.

Впрочем, это и так все знают. И дети, и взрослые. Ничего нового нам этот «открытый урок» не открыл, как бы ни назывался. Единственное, что стало окончательно ясно: Лукашенко не любит детей. Потому что человек, который любит детей, никогда не заставит их сидеть и слушать собственные рассуждения о Берии как отце белорусской государственности четыре часа. В данном случае не имеет значения, про Берию он говорит или о том, откуда на Беларусь готовилось нападение. Важен сам факт: он говорит четыре часа. 1 сентября, в первый день учебы, когда дети вернулись с каникул и больше всего на свете хотят погонять мяч на перемене во дворе и рассказать друг другу, где были и что делали. Пообщаться всласть, поделиться секретами, показать новые фотографии. Вместо этого всех белорусских школьников и даже студентов-первокурсников отправляют на четыре часа слушать лекцию о Берии. Одних – в зале, других – к мониторам. Вместе с учителями.

Кстати, за это время можно было провести четыре урока. Так что зря вы, дорогие учителя, в участковых комиссиях выборы фальсифицировали. Благодарности от заказчика – ноль.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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