Оккупанты устроили «цирк» на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ 2.09.2022, 9:18

Сотрудник станции раскрыл интересные детали.

Инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые 1 сентября с трудом смогли попасть на захваченную Россией Запорожскую АЭС, передвигались по ней и общались с сотрудниками только в присутствии оккупантов. В частности, их сопровождали российские военные и работники «Росатома».

Происходящее на станции напоминало цирк. Об этом в комментарии «Суспільному» на условиях анонимности рассказал один из сотрудников ЗАЭС.

«Они водили Гросси (Рафаэля, гендиректора МАГАТЭ. – Ред.) и инспекторов по своему маршруту, показывали «карты прилетов» и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от «неравнодушных граждан» о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк», – отметил он.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, якобы на станции находятся войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии.

Кроме того, захватчики заявляли, что Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре «обстреливают ВСУ».

После того, как глава миссии Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре. Отмечается, что они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.

Напомним: российские военные с самого утра 1 сентября начали обстреливать оккупированный ими Энергодар. Они прицельно били по гражданским объектам и территории ЗАЭС, из-за чего пострадали мирные жители. В день визита миссии МАГАТЭ оккупанты прибегли не только к циничным атакам, но и запустили фейк, чтобы еще больше обстреливать населенный пункт.

Кроме того, захватчики вели артобстрел заранее согласованного маршрута перемещения миссии. Но несмотря на провокации врага, эксперты делегации все же попали на территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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