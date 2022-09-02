Названы продукты, вызывающие скачки сахара в крови 2.09.2022, 9:29

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Их всего пять.

Употребление слишком большого количества сладкого может нанести серьезный ущерб нашему здоровью и привести к таким проблемам, как воспаление, увеличение веса и диабет.

Чтобы узнать о некоторых из худших продуктов, которых следует избегать, если вы обеспокоены уровнем сахара в крови, SheFinds.com поговорили с диетологом Джулианой Тамайо. В частности, она выделила пять продуктов, которые следует сократить, чтобы похудеть и улучшить общее состояние здоровья.

1. ПОДСЛАЩЕННЫЕ НАПИТКИ

Хотя мы не можем отрицать, что освежающая газировка, сок или лимонад могут действительно помочь в жаркий день, Тамайо считает, что вам следует исключить эти напитки из своего рациона, если вы пытаетесь похудеть или просто хотите избежать всплеска сахара в крови.

2. ФАСОВАННАЯ ВЫПЕЧКА

Кто не любит вкусную выпечку, чтобы начать свой день? К сожалению, эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что употребление этих сладких продуктов на завтрак может серьезно сказаться на общем состоянии здоровья, и их особенно следует избегать, если вы пытаетесь похудеть.

3. БЕЛЫЕ КРАХМАЛЫ

Ни для кого не секрет, что белые крахмалы, такие как белый рис, макароны, белый хлеб и картофель, могут привести к увеличению веса из-за повышения уровня сахара в крови.

4. СУХИЕ ЗАВТРАКИ С САХАРОМ

Так же, как пирожные на завтрак, хлопья для завтрака могут показаться идеальным вариантом, но они почти всегда не подходят для тех, кто заботится о своем здоровье.

«Если они не цельнозерновые и не содержат белок, большинство сухих завтраков содержат добавленный сахар», — говорит Тамайо.

5. ПОДСЛАЩЕННЫЕ ЙОГУРТЫ

Йогурт часто может быть очень полезным завтраком или закуской. Тем не менее, вы столкнетесь с проблемой скачка уровня сахара в крови, если выберете подслащенные сорта, поэтому Тамайо рекомендует использовать греческий йогурт или несладкие йогурты.

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