Вице-президента Аргентины попытались застрелить, но произошла осечка 2.09.2022, 9:39

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Кристина Киршнер

Нападавший направил на Кристину Киршнер пистолет, однако выстрела не последовало.

Вооруженный мужчина наставил пистолет на экс-президента и действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Нападавшего задержали, политик не пострадала. Мотивы предполагаемого преступника не установлены. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал инцидент попыткой убийства.

Инцидент произошел вчера, 1 сентября, около дома вице-президента в районе Буэнос-Айреса. Кристина Киршнер общалась со сторонниками, и в какой-то момент неизвестный из толпы направил на нее пистолет. Он нажал на курок, но пистолет не сработал, сообщает телеканал Todo Noticias. Его задержали сотрудники службы безопасности.

По предварительным данным, мужчина был идентифицирован как 35-летний гражданин Бразилии Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он был вооружен самозарядным пистолетом Bersa Thunder 380. Как выяснил портал Infobae, у мужчины есть судимость — в 2021 году полиция нашла в его машине нож.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что на Кристину Киршнер совершили покушение, и назвал это «самым тяжким событием с момента восстановление демократии». Он объявил 2 сентября выходным днем. «Решил объявить день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом»,— сказал он в обращении к нации.

Нападение на Кристину Киршнер также осудили президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Боливии Луис Арсе, президент Чили Габриэль Борич, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В Аргентине Киршнер обвиняют в коррупции. Ее считают организатором преступной схемы при реализации инфраструктурных проектов в 2007–2015 годы, когда она занимала пост президента. По делу проходят еще 12 обвиняемых. Прокурор на слушаниях в августе запросил для Кристины Киршнер 12 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млрд, а также пожизненно запретить ей занимать государственные должности.

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