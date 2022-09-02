Белоруска в Польше: Желаю своим землякам когда-нибудь узнать, как на самом деле может заботиться государство 2.09.2022, 9:59

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Родители белорусских детей за рубежом и в стране показали подарки к школе.

Ребенок из Жодино в этом году идет в первый класс. Он и его родители получили подарок от БЕЛАЗа — рюкзак и школьные принадлежности. Материальная поддержка к началу учебного года — 90 рублей — тоже положена, но не всем. Белорусы, которые вместе с родителями вынуждены были покинуть родную страну и пойдут в школу в Польше, получили в подарок рюкзаки со всем необходимым независимо от класса. Их семьи могут рассчитывать на поддержку к школе в размере более 160 долларов, пишет ex-press.by.

Жодино. «Просто выбирать не приходится»

— Мы довольны: могло бы вообще ничего не быть, — рассказал сотрудник БЕЛАЗа — Просто выбирать не приходится — ни дизайн портфеля, ни принадлежности. И хотя видно, что все здесь недорогое и понятно, что китайский портфель с налепкой «БЕЛАЗ» прослужит только год, но все же немного денег мы сэкономили. Мы знаем, что во время учебного года придется раскошеливаться постоянно. Мы это уже проходили и проходим со старшим ребенком. Чего стоят эти требования с формой, «общим школьным элементом», а еще подарки учителям, школе и «на нужды класса».

Еще жодинцы узнали, что на БЕЛАЗе будет выделена материальная поддержка в связи с началом учебного года — по 90 рублей. Но не всем. Сумма, равная 35,64 долларам США по сегодняшнему курсу, будет положена 1 203 детям, которые воспитываются одинокими родителями, в многодетных семьях и семьях, потерявших кормильца, а также в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и детей под опекой.

Варшава. «Пожелаю своим землякам в Жодино когда-нибудь узнать, как на самом деле может заботиться государство»

О том, как собирает сына в школу, рассказала бывшая жительница Жодино, а теперь варшавянка Елена:

— Все необходимое для школы мы получили недавно, на большом празднике. Второй год подряд, в сотрудничестве с «Ротари-клубом», Белорусский Дом в Варшаве собирает в школу белорусских детей из политически репрессированных семей. Рюкзаки со всем необходимым к новому учебному году получили ученики разных классов, которые вместе с родителями вынуждены были покинуть Беларусь.

По ее словам, в школах здесь нет никакой формы, никаких «общих элементов», обучение бесплатное, сборов на подарки школе, шторы, принтеры и подарки ко дню учителя тоже нет.

Кроме того, в Польше существует программа «Добрый старт» (Dobry Start) — это финансовая поддержка родителей школьников, которая предоставляется для облегчения подготовки к началу учебного года. Для этих целей польское правительство ежегодно выделяет помощь в размере 300 злотых (на сегодняшний день это 63,36 доллара США) всем школьникам. Поэтому она имеет еще одно неофициальное название «300+».

А еще белорусы в Польше имеют право стать участником программы «Семья 500+» («Rodzina 500 +»), направленной на поддержку семей с детьми. С 1 июля 2019 года пособие по развитию для ребенка «Семья 500+» можно оформить на каждого проживающего в Польше в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. 500 злотых — это сегодня 105,60 долларов США.

— Какие у нас будут сложности? — говорит белоруска. — Даже не знаю. Питание в школе организовано, в классе не один, а несколько кураторов. Школьные конфликты «разруливаются» сразу, и ни один педагог не будет отыгрываться на ребенке за провинность. Просто здесь детей воспитывают в свободе и уважении, и обратиться за помощью ребенок может в любое время, к любому взрослому. И каждый об этом прекрасно знает.

Возможно, препятствие – языковой барьер, сын еще не знает польского. Для таких детей школа организует дополнительные бесплатные занятия. Вот и все. Пожелаю своим землякам в Жодино когда-нибудь узнать, как на самом деле может заботиться государство и каким может быть образование.

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