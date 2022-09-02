Ловушка для России и Путина
- Ян Валетов
- 2.09.2022, 10:15
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Империя совершает самоубийство.
Российская агрессия в Украине бессмысленна в военном, политическом и экономическом плане и деструктивна прежде всего для самой России.
Война за конец империи
Дальнейшая эскалация конфликта еще больше приближает РФ к краху. Империя совершает самоубийство. Если раньше были страны, не понимавшие российскую сущность, то теперь таковых нет.
Россия расчехлилась. Тайное стало явным, и репутации России пришел окончательный и безвозвратный конец. Теперь всем известно, кто агрессор, кто мародер, кто убийца.
Ловушка для России и Путина
Изоляция и остракизм страны и населения неизбежны, как восход и закат. Думаю, что руководство России это понимает, но отступать уже поздно.
Рубикон много раз не перейдешь. Клеймо мерзавца не смоешь. Это уже пожизненно. Вернее, посмертно. До смерти безобразного государства.
Ян Валетов, t.me