Ловушка для России и Путина Ян Валетов

2.09.2022, 10:15

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Ян Валетов

Фото: odessa-daily.com.ua

Империя совершает самоубийство.

Российская агрессия в Украине бессмысленна в военном, политическом и экономическом плане и деструктивна прежде всего для самой России.

Война за конец империи

Дальнейшая эскалация конфликта еще больше приближает РФ к краху. Империя совершает самоубийство. Если раньше были страны, не понимавшие российскую сущность, то теперь таковых нет.

Россия расчехлилась. Тайное стало явным, и репутации России пришел окончательный и безвозвратный конец. Теперь всем известно, кто агрессор, кто мародер, кто убийца.

Ловушка для России и Путина

Изоляция и остракизм страны и населения неизбежны, как восход и закат. Думаю, что руководство России это понимает, но отступать уже поздно.

Рубикон много раз не перейдешь. Клеймо мерзавца не смоешь. Это уже пожизненно. Вернее, посмертно. До смерти безобразного государства.

Ян Валетов, t.me

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