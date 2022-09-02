Белорус встретил с топором лукашистов, пришедших к нему по «политической» статье 2.09.2022, 10:18

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Мужчина работает индивидуальным предпринимателем.

Милиционеры задержали 53-летнего минчанина за то, что в 2020 году он в чатах публиковал «призывы к убийству милиционеров», сообщает пресс-служба МВД.

Индивидуального предпринимателя «вычислило» Главное управление собственной безопасности МВД.

Сообщается, что при задержании минчанин активно сопротивлялся, «пытаясь нанести сотрудникам удары топором». Также милиционеры добавляют, что мужчина, опасаясь задержания, «в последнее время вел конспиративный образ жизни и постоянно носил при себе топор».

На него начали два уголовных дела — за разжигание социальной розни и за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с осуществлением им служебной деятельности.

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