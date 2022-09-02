В Крыму на трассе «Таврида» заметили большую колонну военной техники РФ 5 2.09.2022, 10:22

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Колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

Во временно оккупированном Крыму на трассе «Таврида» замечена большая колонна российской военной техники.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на очевидцев.

В сообщении указано, что колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

«Колонна российских военных грузовиков зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино», - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки «УРАЛ», ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.

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