В Крыму на трассе «Таврида» заметили большую колонну военной техники РФ

В Крыму на трассе «Таврида» заметили большую колонну военной техники РФ5
- 2.09.2022, 10:22
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Колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.
Во временно оккупированном Крыму на трассе «Таврида» замечена большая колонна российской военной техники.
Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на очевидцев.
В сообщении указано, что колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.
«Колонна российских военных грузовиков зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино», - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки «УРАЛ», ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.