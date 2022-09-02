Ученые назвали способ оставаться бодрым на работе 2.09.2022, 10:23

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Эффективность метода подтверждают результаты тридцати научных работ.

Ученые из Западного университета Тимиоара (Румыния) выяснили, что даже небольшие перерывы во время продолжительной и тяжелой работы могут снизить усталость, а иногда даже повысить эффективность работника.

Исследователи давно ищут самые эффективные техники восстановления после длительных смен или решения тяжелых умственных задач. Но большинство предложенных методов сосредоточены на отдыхе после завершения рабочего дня. При этом эффект от коротких передышек во время рабочего «марафона» до сих пор оставался не изученным.

Недавно румынские ученые детально изучили 22 исследования, опубликованных за последние три десятка лет. Работы были посвящены потенциальному восстановительному эффекту с помощью микроперерывов (10 минут в час).

Типы работ в каждом из экспериментов отличалась, как и сами виды перерывов: это были разминки для мышц, расслабляющие занятия и развлечения, например просмотр видеороликов.

С помощью статистического анализа ученые высчитали, что микроперерывы так или иначе связаны с накоплением высокого уровня энергии и меньшей утомляемостью добровольцев.

Хотя исследователи и не обнаружили прямой связи между микроперерывами и более эффективным решением задач, было замечено: чем дольше перерыв, тем лучше производительность. Ярче всего правило работало при выполнении творческих и рутинных задач, в меньшей степени — при сложной умственной работе.

Так румынские ученые пришли к выводу, что сложные когнитивные задачи требуют более долгих перерывов.

Вопрос, как перезагрузить мозг за несколько минут, пока остается открытым для будущих исследователей.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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