Какие маршруты по Беларуси оказались самыми популярными минувшим летом 2.09.2022, 10:32

Возросла популярность автобусных туров.

Где отдыхали жители столицы этим летом и какие маршруты оказались самыми востребованными у минчан и гостей города? Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорила с менеджером одной из столичных турфирм Кариной Сидорович.

— В связи с закрытием части воздушного пространства возросла популярность автобусных туров по Беларуси, — отметила собеседница. — Уходящим летом наши соотечественники предпочли узнать больше об истории и красотах нашей Родины.

Самыми популярными экскурсиями по Беларуси у минчан по-прежнему остаются поездки в Мирский и Несвижский замки. Большой интерес вызывают также дворец в Коссово и Лидский замок.

Если туристы предпочитают больше времени провести на природе, то выбор падает на экологическую тропу «Голубые озера», расположенную в Нарочанском национальном парке.

Также для длительных прогулок на свежем воздухе отлично подходит тур в республиканский ландшафтный заказник «Ельня», где находится один из крупнейших в Европе озерно-болотный комплекс. Здесь же устраивают пикник у водопада на реке Вята.

Для любителей старинной архитектуры свою историю раскрывает Гродно, особое очарование поездке придает катание на теплоходе по Августовскому каналу. Перечисленные направления выбирают минчане разных возрастов: путешествия по родной стране интересны и молодежи, и пенсионерам, и семьям с детьми. Чаще всего жители столицы предпочитают однодневные экскурсии в субботу, чтобы после поездки оставался еще один выходной перед работой.

— Этим летом посмотреть Синеокую приехало немало россиян, — отметила К. Сидорович. — Гости из соседней страны чаще всего выбирали туры в Нарочанский национальный парк с посещением экотропы «Голубые озера», а также в Мирский и Несвижский замки.

По словам собеседницы, главное отличие белорусских путешественников от российских туристов заключается в том, что наши соотечественники более требовательны к качеству обслуживания: интересуются, чистый ли автобус, точно ли есть кондиционер и розетки — для них эти моменты принципиально важны. Как правило, когда приезжают россияне, для них самое главное — это посетить места и увидеть достопримечательности, а о сервисе мало кто спрашивает.

Еще одно любопытное наблюдение. На удивление, пешеходные экскурсии по Минску оказались более востребованы не у зарубежных гостей, а у самих минчан, которые захотели больше узнать об истории и достопримечательностях родного города.

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