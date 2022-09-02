А вы верите в такие совпадения? 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.09.2022, 10:37

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В России произошла уже шестая «странная» смерть топ-менеджеров нефтегазовой сферы.

Теперь понятно, почему работавший более 20 лет в компании вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ушел из компании, продал московский «Спартак» и собрался уезжать из РФ.

Вчера умер или погиб 67-летний председатель Совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов (его родной брат Наиль Маганов является генеральным директором и членом совета директоров «Татнефти»).

По одной версии, случайно выпав из окна московской ЦКБ, как сообщает «Интерфакс». Выпал со стороны фасада главного корпуса, который находится на ремонте. Так что, конечно, никаких камер наблюдения там не было.

Может, «неосторожно покурил», как пишет Baza.

То ли совершил самоубийство. Об этой причине, как о наиболее вероятной, пишет ряд кремлеСМИ (ранее во время планового обследования из-за давней патологии врачи ему диагностировали проблемы с сердцем и депрессию). Но никаких предсмертных записок он не оставил.

То ли, как сообщает «Лукойл» в своем официальном заявлении, Маганов умер после тяжелой болезни.

Это уже шестая «странная» или насильственная смерть топ-менеджеров нефтегазовой сферы России за этот год. Так, бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин был найден мертвым в Мытищах в подвале дома в мае. Версий, при том самых диких, было вброшено много (в желтую прокремлевскую прессу «слили» инфу о якобы «сеансе нетрадиционной медицины от шаманов», который был совершен перед смертью . Об отравлении топ-менеджера «алкоголем и кокаином» (эту версию вбросила та же Baza).

Но потом официально сообщили - умер «от острой сердечной недостаточности».

Еще несколько управленцев «Газпрома» умерли/погибли при странных обстоятельствах.

Очень похоже, что «товарищи чекисты», наконец, довершают осуществление своей давней мечты по отжатию «Лукойла». Раньше не получалось, но после 24 февраля внутри страны правила также стали иными.

Группировке «Бандитский Петербург», вышедшей за границы РФ и за границы всех международных правил и приличий, теперь можно все и в самой РФ. Например, слопать один из крупнейших, еще не подконтрольных лакомых нефтяных активов.

Тем более, у «классово чуждых» и «политически близоруких» конкурентов - еще в начале марта совет директоров «Лукойла» опубликовал заявление, в котором «выступал за скорейшее прекращение вооруженного конфликта» в Украине.

Ну а то, что смерть произошла в день рождения лица компании, сооснователя «Лукойла» и ее экс-президента Вагита Алекперова - так это такая же «классика» для мафии (которая обычно любит так слать «приветы»), какой для спецслужб является «выпадение» контрагента из окна.

Алекперов тоже, видно, не случайно и не только из-за введенных против него западных санкций оставил 21 апреля пост президента «Лукойла» и покинул совет директоров после 30 лет работы.

Теперь вот и глава Совета директоров выпал из окна больницы, куда приехал лечиться, а не кончать жизнь самоубийством.

Еще в 2018 году Алекперов впервые заявил в интервью, что ищет преемника на свою должность, кадровые перестановки, по его словам, могут произойти в компании в 2023 году. А погибший Маганов (возглавил Совет директоров в 2020-м) вроде тоже как о пенсии задумывался.

Но нет, ребята, не вы будете решать, кто «преемник», а тот «имя кого нельзя называть»

А вообще, просто какие-то пародии на старые европейские комедии про шпионов, приправленные луговыми, мишкиными и чепигами. «Все настолько глупо и непрофессионально», что очень напоминает их стиль.

А вы верите в такие совПадения?

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