«Вагнеровцы» готовят наемников Лукашенко к диверсиям в Украине

«Вагнеровцы» готовят наемников Лукашенко к диверсиям в Украине5
- 2.09.2022, 10:37
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Для них привезли форму ВСУ.
Члены путинской ЧВК «Вагнер» готовят наемников Лукашенко из «ГардСервис» к диверсиям на территории Украины, привезли форму украинских военных – пиксельный хаки.
Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».
Журналистам удалось узнать о работе такого тренировочного лагеря. По сообщению СМИ, «вагнеровцы» тренируют белорусских бойцов уже месяц.
Частное охранное предприятие «ГардСервис», связанное с режимом Лукашенко, появилось в июне 2020 года – незадолго до президентских выборов в Беларуси и последовавших протестов. Его сотрудникам указом диктатора разрешили применять огнестрельное оружие.
«Вагнеровцы» проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Им раздали ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы на станке и пулемёты Калашникова. На территорию Украины наемников планируют забрасывать в составе ДРГ», - говорится в материале.
С 8 по 14 сентября на границах северных областей Украины запланированы совместные учения армий РФ, Беларуси и других стран ОДКБ.