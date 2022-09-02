«Россияне бегут со своих позиций»: украинские военные рассказали о наступлении на Херсон
- 2.09.2022, 10:49
ВСУ стараются занять все населенные пункты на пути к городу.
Бойцы ВСУ в ходе контрнаступления на юге Украины, отвоевывают удерживаемую Россией территорию в условиях крайне ожесточенных боев, рассказали The Wall Street Journal восемь украинских солдат, которые сейчас находятся на лечении в госпитале.
По их словам, контрнаступление продвигается по территории, оккупированной в первые дни войны, а бои идут тяжело, так как враг хорошо экипирован.
Один из собеседников издания, рядовой Иван, заявил, что его подразделение в первые часы боя захватило село.
«У парней боевое настроение. Они идут вперед», — отметил боец.
По его словам, Россия располагает большим количеством техники: артиллерией, танками, вертолетами, минометами. Однако российской армии не хватает людей.
«Они бросают все против нас», — рассказал Иван.
Он также утверждает, что некоторые российские солдаты бегут со своих позиций, бросают технику и минируют тела погибших сослуживцев.
Военнослужащий отметил, что украинские войска двинулись к Херсону, пытаясь занять населенные пункты на пути к городу.
Другой солдат Павел рассказал, что в одних районах ВСУ наступают, в то время как в других терпят поражение.
Раненный в ходе боев за одну из деревень Петр заявил, что перед началом наступления у него было ощущение, что «запланировано что-то значительное».