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Посол РФ пообещал отменить в белорусских вузах бакалавриат

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  • 2.09.2022, 10:51
  • 2,162
Посол РФ пообещал отменить в белорусских вузах бакалавриат

Он увидел проблему в признании белорусских и российских дипломов в Европе.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов 1 сентября заявил, что, «скорее всего» в российских и белорусских вузах отменят болонскую систему бакалавриат+магистратура и перейдут к специалитету, пишет intex-press.by.

Беларусь вступила в Болонский процесс в мае 2015 года. По этой системе студенты учатся 4 года в бакалавриате (1-я ступень) и  один или два года в магистратуре (2-я ступень). Специалитет предполагает пять лет обучения.

«Болонский процесс — это бакалавриат и магистратура. И плюс признание наших дипломов в Европе. Однако у нас и без того прекрасная система образования, как сейчас мы называем, специалитет», — заявил он.

Грызлов отметил, что вузы перешли на Болонский процесс, чтобы в Европе признавали белорусские и российские дипломы. Однако считает это идею не совсем обдуманной, потому что многие выпускники уезжали и «работали на другие государства».

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