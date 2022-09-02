Россия бросила в бой советские танки Т-62 образца 1962 года с решетками-«мангалами» 2 2.09.2022, 11:00

1,672

В бой идут одни «старики».

Россия бросила в бой новую партию советских танков Т-62 образца 1962 года, защита которых усилена путем установки решеток-«мангалов» на башню для защиты от современных ракет Джавелин и NLAW.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

«На складах в РФ тысячи корпусов танков Т-64, Т-72, Т-80. Однако, очевидно, РФ не хватает мобилизационных запасов запчастей, чтобы ставить новые двигатели, электрооборудование, поэтому в Украину отправляют все, что только можно ввести в действие. Российская военная промышленность не справляется с пополнением потерь, и «в бой идут одни старики». А пока всего 6 месяцев войны, и это "мы еще даже не начинали», - отмечает журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».