Как неудобный вопрос студента поломал сценарий Лукашенко 1 2.09.2022, 11:05

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Валерий Карбалевич

Валерий Карбалевич отметил два «прокола».

1 сентября Лукашенко провел многочасовую «политинформацию» для старшеклассников и студентов в форме «открытого урока», пишет политолог Валерий Карбалевич.

Была попытка говорить с молодежью в интерактивной форме. Получилось не очень. Каждый из заранее подготовленных ораторов говорил что-то свое, причем очень банальное. Получился, как говорили в советские времена, «сумбур вместо музыки».

Отметил бы два «прокола». Первый был домашней заготовкой. Это сюжет о наградах Василя Быкова, которые родственники якобы продавали на рынке. Напоминает не очень чистую операцию спецслужб. Здесь Лукашенко перешел какую-то черту, линию, которую, с точки зрения народных представлений, переходить нельзя. Воевать с мертвыми, тем более с культовой, сакральной фигурой белорусской культуры, благодаря которой мир знает Беларусь, — это грех. Так считают люди, далекие от политики. Здесь Лукашенко переступил вот это народное ощущение несправедливости.

Второй «прокол» случился внезапно. Студент биологического факультета БГУ Денис Знак задал Лукашенко вопрос, что «после событий 2020 года большая часть народа Беларуси отказывается, скажем так, слушать любую провластную информацию». Это Лукашенко вывело из себя, он сорвался и уже до конца мероприятия не мог успокоиться, все время вспоминал Дениса и даже смутно угрожал. В некотором смысле сценарий был поломан.

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