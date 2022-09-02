В России загорелся крупный торговый центр

В России загорелся крупный торговый центр7
- 2.09.2022, 11:09
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На месте большое количество пожарно-спасательной техники.
В Российском Курске на проспекте Хрущева произошел пожар в торговом центре «Бумеранг». На месте большое количество пожарно-спасательной техники. Людей из здания уже эвакуировали.
Как сообщили в МЧС России, утром 2 сентября поступила информация о задымлении на 3-м этаже ТЦ «Бумеранг». На место направлены пожарно-спасательные подразделения.
Проводится разведка и поиск источника пожара, эвакуация автомобилей с парковки.