В России загорелся крупный торговый центр 7 2.09.2022, 11:09

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На месте большое количество пожарно-спасательной техники.

В Российском Курске на проспекте Хрущева произошел пожар в торговом центре «Бумеранг». На месте большое количество пожарно-спасательной техники. Людей из здания уже эвакуировали.

Как сообщили в МЧС России, утром 2 сентября поступила информация о задымлении на 3-м этаже ТЦ «Бумеранг». На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Проводится разведка и поиск источника пожара, эвакуация автомобилей с парковки.

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