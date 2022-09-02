закрыть
2 сентября 2022, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России загорелся крупный торговый центр

7
  • 2.09.2022, 11:09
  • 5,462
В России загорелся крупный торговый центр

На месте большое количество пожарно-спасательной техники.

В Российском Курске на проспекте Хрущева произошел пожар в торговом центре «Бумеранг». На месте большое количество пожарно-спасательной техники. Людей из здания уже эвакуировали.

Как сообщили в МЧС России, утром 2 сентября поступила информация о задымлении на 3-м этаже ТЦ «Бумеранг». На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Проводится разведка и поиск источника пожара, эвакуация автомобилей с парковки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников